啦啦隊女神峮峮今（21日）無預警現身東京巨蛋，觀看中華隊的比賽，不過，原定今天是《飢餓遊戲》的錄影日，作為主持人的峮峮竟臨時告假。對此，她則非常感謝節目組願意放行，深刻感受到大家都為了中華隊全力相挺。

據《ETToday》報導，峮峮透露，她是在預賽最後一場結束後，主動向蔡其昌表示，她願意自費前往，所幸官方也非常歡迎她。至於原定21日《飢餓遊戲》的錄影日，也是峮峮半夜緊急聯繫節目製作單位才解決問題，她充滿感謝地說：「很感動製作團隊和中視電視台願意為了中華隊，二話不說就放行。」

峮峮和其他啦啦隊好姊妹，共同在東京巨蛋為中華隊加油應援。（圖／中信兄弟IG）

峮峮和其他啦啦隊女孩抵達日本之後，一行人開心擔任起應援的工作，她也將整個過程默默分享在IG限動當中，只見她睜著可愛大眼睛，再加上充滿元氣的表情和肢體動作，希望可以將滿滿的祝福送給晉級複賽的中華隊。

即便此次的日本東京行臨時又緊湊，但峮峮深刻感受到大家都為了中華隊相當力挺她，無論是機票還是東京的住宿等問題，在各界幫助下順利解決，讓峮峮相當感動。此外，其他啦啦隊女神都是自費買機票前來加油，更有人推掉活動工作，估計損失近10萬元收入。