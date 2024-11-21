隨著大陸軟實力越來越強，許多用語漸漸成為台灣民眾琅琅上口的口頭禪，不過也有人因此而反感。和沛科技創辦人翟本喬分享，許多人因為大陸用語反對使用「視頻」一詞，不過事實上，視頻源於兩次翻譯錯誤，因此民眾應以「它是錯的」的態度進行反對。

翟本喬在個人臉書發文表示，在比較舊的電視和投影機設備中，使用RCA接頭的Audio-Video線上，傳送影像訊號的黃色會標示Video，傳送聲音訊號的會標示Audio，此接頭被翻譯成視頻、音頻，事實上卻是錯誤翻譯，「這是第一次的翻譯錯誤。應該用『視訊』、『音訊』來翻譯才對」。

翟本喬指出，音頻本來對應的詞語是「射頻」，也就是「Audio Frequency vs Radio Frequency」，重點在於使用的電線及電晶體的品質不同；第二次的翻譯錯誤，則是把「視頻」用在所有看到Video的地方。翟本喬強調，不必因為是大陸用語就反對，「是因為它是錯的才反對」。

對此，許多網友紛紛回應，「好啦，統一叫AV（端子）」、「影片我比較習慣」、「簡中很多詞其實都是錯字，只是用多了，久了就變正確了，就像謊言說久了，就是真的了」、「我們都說，梅花接頭～」。