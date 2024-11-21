今年下半年流感、腸病毒肆虐，原本預計入秋轉涼後疫情就會趨緩，高市衛生局指出，今年與往年相比很不一樣，全國目前腸病毒仍處流行高原期，最有效的預防方式就是勤洗手，維持良好衛生習慣，降低染疫風險。

腸病毒為一群病毒，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還能分為多種型別，共有數10種以上，根據疾管署監測資料顯示，截至今（21）日全國累計7例腸病毒感染併發重症案，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型2例，克沙奇A16型及克沙奇B4型各1例，其中高雄市1例（克沙奇A16型），迄今並無腸病毒71型引起的重症。

全國自今年4月下旬進入腸病毒流行期，高市無新增腸病毒感染併發重症病例，仍維持1例為4月初確診，目前全國無腸病毒感染併發重症死亡病例。

由於腸病毒的型別相當多，目前國內除小兒麻痺病毒疫苗及腸病毒A71型疫苗外，對於大多數的腸病毒型別，尚無疫苗可供預防。

衛生局指出，腸病毒71型疫苗主要是為降低重症風險，並不代表施打疫苗就不會得到其他型別的腸病毒，施打腸病毒71型疫苗後對其他非71型的大多數腸病毒無免疫力，而無法減少因這些腸病毒造成的感染、停課。

目前國內核准上市的腸病毒A71型疫苗廠牌有2種，接種劑次為2至3劑，適用滿2個月至未滿6歲幼兒，統計高市符合接種年齡層之幼兒約10萬8000人，若以每劑最高補助4000元，每人補助8000至1萬2000元，所需經費約需8億6400萬至12億9600萬元。

衛生局也強調，今年國內腸病毒疫情與往年不同，全國到目前仍處流行高原期，最有效的預防方式是落實教導幼童勤洗手，維持良好衛生習慣，降低腸病毒傳播風險。