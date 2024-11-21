台灣形象展現場另一亮點是智慧醫療，AI技術檢測骨質疏鬆廠商也到當地尋求商機。(王玉樹攝)

外貿協會第六度到泰國舉辦台灣形象展，首度把經濟部長郭智輝主打的「Taiwan Select(台灣精選)」品牌導入，泰國人喜愛的鳳梨酥、珍珠奶茶和麻糬都以新形象推出。現場還有智慧醫療的AI檢測平台，想打入當地私人醫療市場。

郭智輝上任後，拋出「境外關內」、「境內關外」兩大口號政策，其中為境外打造的「Taiwan Select」品牌，主要把台灣食品行銷到海外。貿易署長江文若表示，「台灣精選」是台灣的綜合食品品牌， 這次泰國台灣形象展帶來了許多泰國人喜愛的美食，如鳳梨酥、珍珠奶茶和麻糬。

貿協農產食品組長李聖潔進一步說明，過去台灣食品外銷都只泛泛講「Taiwan Foods」，部長5月上來後主打「Taiwan Select(台灣精選)」，而要獲選入列，商品必須要有外銷實績、品質驗證、獎項等。

她說，泰國民眾口味偏甜偏鹹，喜歡台灣鳳梨酥，也愛蔓越莓。當然珍奶、麻糬都很受歡迎，尤其很多東西都喜歡加珍奶口味。「Taiwan Select」8月雖軍馬來西亞的AEON超市，但進駐國外台灣形象展是第一次。

形象展現場另一大重點是智慧醫療，運用AI技術檢測骨質疏鬆給第一線醫療院所的采風智匯(AIM)，業務鎖定「早期發現」的前期快篩，這次是把慢性病醫療AI解決⽅案，DeepXrDeepXrayTM帶展區。

AIM協理陳綿帛表示，現在判讀X光片、MRI(核磁共振)都至少半小時以上，甚至脊椎檢查分析還要數個小時，這套系統可以縮短時間至1／10，價格僅有1／5，一次片子檢查2000到2500元，診所用只要600元。年底系統預計擴及到心血管疾病診斷。

他看好泰國市場，現在 80％骨鬆沒早期檢出，而泰國生活水平高，有需求性，這次希望能尋求到泰國X光影像廠商、私人醫院客戶合作，