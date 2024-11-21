秘魯警方逮捕了一名試圖出境的男子，經查發現，他身上綁著 320 隻狼蛛、110 隻蜈蚣和 9 隻子彈蟻，立即將走私動物的罪名逮捕，

CNN報導，根據秘魯國家林業與野生動物管理局(SERFOR)發布的聲明，走私者是一名28 歲的韓國公民，於11月8 日在利馬豪爾赫·查韋斯國際機場(Jorge Chávez International Airport)被攔下，原因是官員注意到他的肚子不自然，看起來「很大」。

搜查後發現，他腹部綁著自封袋，裝著數百隻蟲類。警方立即拘捕這名途經法國前往韓國的男子，隨後，專門辦理環境犯罪的檢察官主動展開調查。

擔瞭解，這些昆蟲被認為是從秘魯亞馬遜河流域的馬德雷德迪奧斯國家保護區(Madre de Dios region )所捕獲的。

野生動物專家席爾法( Walter Silva)在聲明中解釋說，體型大的狼蛛，一直是非法動物交易的搶手動物，使得牠們一直受到威脅，

子彈蟻是中南美洲特有物種，是世界上體形最大的螞蟻之一，其尾部具有螫針，並且會產生嚴重疼痛「像子彈打到的那種感覺」因而得名。然而這也使它成為收藏者的目標。

席爾法說：「牠們們都是被非法捕捉的，全球非法野生動物販運價值數百萬美元，這一直都是防不勝防的問題。」

秘魯並不是唯一面臨野生動物販運問題的南美國家。2021 年 12 月，哥倫比亞當局在波哥大國際機場的一個手提箱中，查獲了232 隻狼蛛、67 隻蟑螂、九枚蜘蛛蛋和一隻蠍子及其7隻幼崽。

同年 9 月，哥倫比亞官員沒收了一批運往香港的近 3,500片魚翅。