教育部21日開私校退場審議會，屏東縣私立陸興高中被認定因「財務惡化」影響校務正常營運，而被列為專案輔導學校，限期2年改善，對此，陸興高中至今未回應，但據悉今年國中部招生不佳，疑似招不滿2班，但不確定是否因招生問題導致財務惡化。

教育部在退審會中指出，經出席委員投票決定，屏東縣私立陸興高中符合退場條例第6條第1項第1款財務狀況顯著惡化，嚴重影響校務正常營運，被列為專案輔導學校，改善期限為2年，若屆時還不能解除專輔，將走向退場程序。

對此，陸興高中遲遲未回應，校長及行政主管不是找不到人就是無回音。據悉，陸興高中有國、高中部，以前招生狀況很不錯，在疫情前幾乎每年級都能招到4班學生，但如今敵不過少子化衝擊，今年光是國中部就疑似招不滿2班，而且還傳出校長一直換、老師一直離職的情況，引起地方議論紛紛，至於是否因招生不佳導致財務惡化，目前尚未可知。