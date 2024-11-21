日本過去備受爭議的東京金魚展（Art Aquarium）將在2024年底移地至台北市展出，預計在開幕前舉辦「網紅日」擴大宣傳。民間團體指出，該展覽「假藝術之名，不當利用動物」的作為，早已惡名昭彰，在日本曾有大量金魚傷亡，因此21日號召關心動物的民眾前來抗議，要求停止展覽。台北市動物保護處動物救援隊長林庭君表示，10月得知展覽消息時已向策展單位聯絡了解，但依法規該展覽符合免許可展示。

民間團體痛批主辦單位把有感知的金魚當作展覽道具，對金魚造成的緊迫與高度死亡風險，訴求主辦方立即停辦台北金魚展，同時提醒網紅勿踩雷區，遭誤導而支持動物虐待，致使自身聲譽受損。

林庭君表示，10月已得知展覽消息，即與聯絡策展單位瞭解展覽內容，依據法規，總容積30立方公尺以下的水缸展示免經許可，故該展覽無需申請展演許可。且動保處針對金魚飼養空間光線、音量及密度已召開專家學者會議，會提供策展廠商金魚飼養、展出相關等建議，並在展期間持續進行稽查，確認動物飼養狀況。

但林庭君強調，依動物保護法規定，若動物有因飼養不當或遭受騷擾、虐待、傷害，可依動物所受傷害程度，最重可處2年以下有期徒刑併科20至200萬元罰金。