勞動部勞動力發展署北分署傳出職場霸凌，甚至有員工輕生，勞動部20日對此召開考績會，記北分署謝宜容分署長兩大過免職。謝宜容在昨晚委由律師吳俊達發布12點聲明，其中引述勞動部行政調查報告，強調她未與同仁身故有直接原因。律師王至德看完聲明後，直言這封律師公開信收費應該不便宜，並預測這個案子最後謝宜容只有行政責任。

王至德今天（21日）在臉書發文長嘆「或許我們很難證明員工輕生是因為某分署長霸凌所致，但是無法掩蓋確實有霸凌的事實」，並表示實務上要證明霸凌致輕生的機率實在太低了，他大膽推測這個案子最後只有行政責任。

此外，王至德還提到，「一般律師公開信了不起1、2頁，這封內容這麼多，又逐點查證釐清，應該花費不少時間，收費絕對不低，不過如果傳言是真的，分署長應該還是花得起這個律師費的。」

針對勞動部勞動力發展署北分署霸凌案，勞動部考績會決議為北分署謝宜容分署長記兩大過免職；勞動力發展署蔡孟良署長記一大過，何佩珊部長並決定將其調離主管職；北分署直接督導離世同仁的副分署長李燕玲申誡2次、秘書室主任劉麗利小過1次。行政院發言人李慧芝21日亦表示，勞動部長何佩珊口頭請辭。

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