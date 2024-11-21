詐騙歪風橫行，基隆市警察局第二分局為宣導防詐，日前邀請身兼營養師的基隆市議員許睿慈拍攝防詐宣導片，透過民眾至銀行提款的假投資詐騙短劇，來提醒民眾避免上當。第二分局並在21日勤教會議時由分局長楊宗昆頒發「防詐親善大使」感謝狀予許睿慈。許睿慈表示，基隆市打詐作為優異，上月財損部分下降幅度高達28.55％，肯定警察同仁的努力，並會持續與各界合作，共同打擊詐騙。

許睿慈表示，隨著詐騙手法日益翻新，打詐工作已不僅是警察單位的責任，更需要社會各界攜手合作。除了推動防詐宣導，政策與法規的完善同樣重要，透過警察單位、民意代表與金融機構的共同協作，未來將持續推動建立更為全面的打詐機制。

基隆市警察局第二分局邀請基隆市議員許睿慈（中）拍攝防詐宣導片，21日由分局長楊宗昆（右）頒發「防詐親善大使」感謝狀，並由基隆市警察之友會第二辦事處主任周昇德（左）發放獎勵金。（徐佑昇攝）

基隆市警察局第二分局邀請基隆市議員許睿慈（中）拍攝防詐宣導片，21日由分局長楊宗昆（左三）頒發「防詐親善大使」感謝狀，並由基隆市警察之友會第二辦事處主任周昇德發放獎勵金。（徐佑昇攝）

許睿慈在短片中與第二分局及第一銀行合作，透過最常見的「假投資詐騙」案例，以生動內容介紹詐騙手法與防範技巧，透過社群媒體與實體宣傳雙管齊下，讓更多市民掌握正確的防詐知識。除強化市民的防詐意識，也成為警察同仁推動防詐業務的重要助力。

許睿慈指出，基隆市在10月份詐騙案件顯著下降，案件數量比9月減少8％，財損減少3559萬元，下降幅度高達28.55％，在全國名列前茅，這一成績是警察同仁努力的成果，值得大家共同喝采。

許睿慈說，未來將持續與警察單位攜手合作，支持各項治安工作並協助推動提升警察同仁待遇，為市民打造更安全的居住環境。他也呼籲民眾保持高度警覺，隨時留意詐騙手法的變化，若遇到疑似詐騙情形，應立即尋求警察或金融機構的協助，守護自己的財產安全，共同創造基隆無詐騙的安全環境。

楊宗昆表示，打擊詐騙是警察局治安工作的重點項目，防範詐騙需要多方合作，尤其是透過與民意代表及民間金融機構的共同努力，不僅能及早協助民眾識別詐騙手法，更能有效遏制詐騙犯罪。

楊宗昆說，特別感謝許睿慈擔任防詐親善大使，與基隆市警察局第二分局及第一銀行合作拍攝反詐騙宣導短片，以生動的方式介紹常見詐騙手法及防範技巧，提升市民識詐能力，為市民財產安全築起一道堅實的防線。