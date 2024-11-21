桃園辦理首屆脆皮燒肉節，但卻爆發擅自挪用預算、轉包、濫發餐券等爭議，圖為民眾排隊填資料領禮物。（市府提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園辦理首屆脆皮燒肉節，但卻爆發擅自挪用預算、轉包、濫發餐券等爭議，美其名推廣黑毛豬，卻無法保證得獎業者會沿用黑毛豬，名不正、言不順，浪費百萬預算。經發局坦言是首創，場地跟承攬業者難尋，為了吸引民眾才發放抵用券，明年續辦會將限用桃園豬納入規則。

桃園辦理首屆脆皮燒肉節，議員質疑在禁用明火的市府前廣場前舉辦，根本是只許州官放火、不許百姓點燈，經發局澄清是封路在道路舉行。（市府提供／蔡依珍桃園傳真）

無黨議員謝美英說，經發局今年舉辦「桃園脆皮燒肉爭霸賽」推廣黑毛豬，但翻遍預算書完全找嘸經費，竟是挪用金牌好店好禮跟輔導商圈的經費550萬元東拼西湊，把全面性推廣桃園在地產業的預算限縮到脆皮燒肉，令人費解，且在禁用明火的市府前廣場前舉辦，根本是只許州官放火、不許百姓點燈。

桃園首屆脆皮燒肉節邀請國際裁判當評審希望接軌國際。（市府提供／蔡依珍桃園傳真）

謝美英說，美其名說要推展在地黑毛豬，但除決賽現場是農業局贊助黑毛豬之外，未要求參賽甚至得獎廠商要用一定比例的黑毛豬，直言黑毛豬好吃但較貴，業者將本求利，對黑毛豬業者恐無實質助益，一場煙火式的活動，倒不如由農業局自掏腰包添購黑毛豬讓學生營養午餐加菜，照顧未來主人翁，還能發揮食農教育精神。

「活動是轉包再轉包！」謝美英說，活動執行廠商是過去承攬台北牛肉麵節的業者，結果今年的燒肉冠軍也是過去牛肉麵節的得獎者，諷刺道，工程類會有小包商很常見，但活動也要轉包再轉包，質疑其中有貓膩，規避議會監督。

謝美英說，活動共發出26萬元抵用券，包括鄰近8里、每里50份400元，還有商圈、貴賓每人500元，說要吸引人潮，卻是慷市府之慨，質疑選在假日無人的府前廣場就是錯，2天才吸2萬人，藝文園區的萬聖城1天20萬、啤酒節1天也有8萬人。她也認為輔導跟行銷黑毛豬應該統一由農業局辦理，不要多頭馬車搞得四不像，為花錢而花錢。

經發局商發科3度改口頻下修發出的抵用券金額，澄清僅發每里10份共3.2萬元，直到謝美英出示里民清冊才坦言確實發出26萬元，也認議事堂「口誤」稱沒轉包，確實因執行廠商中衛對廚藝競賽較沒經驗，找來承辦過台北牛肉麵節聖荷西多媒體公司執行，競賽明火區採封路於市府前道路上舉辦，都符合規定。

經發局商發科不諱言未強制使用本地豬肉，但桃園養豬業7成都是黑毛豬，若業者生意好使用豬肉量也會增加，會研議納入比賽規則，明年也已編列430萬元續辦，擴大邀請全國脆皮燒肉業者響應，針對缺失會持續檢討改進。