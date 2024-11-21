女星Sandy（吳姍儒）與老公結婚後誕下兒子「初一」，9月順利產下女兒「蒔五」，湊成一個「好」字，一家四口幸福生活令人羨慕。偶爾會在網上分享充實育兒生活的Sandy，昨（20日）發文提到年僅1歲的兒子，學習能力令她相當佩服。

Sandy透過IG曬出一張「初一」獨自一人正在認真玩樂的背影，提到才一歲的兒子除了會拿玩具和互動書自己玩，還會主動看故事書長達30分鐘以上，不時自言自語相當可愛，偶爾還會突然想到甜喊「媽媽～」，希望她可以來陪著一起玩，讓Sandy的心瞬間被兒子融化。

Sandy分享一歲兒子驚人學習能力。（圖／翻攝自IG @sandywis）

此外，Sandy也提到相當佩服孩子的學習能力，偶爾聽見自己在講英文時，兒子竟會主動切換英文模式和她一起對話，甚至是聽見新聞播報中的詞彙，也會不經意間學起來應用在生活中，「根本還沒想到要教他就已經是他的工具」，讓Sandy感到非常驚喜。

動態中可以看見，初一翻著有聲書，嘴裡念著幾個英文單字的可愛模樣，讓許多網友紛紛誇讚：「1歲就會自主學習，我大輸特輸…」、「以後一定是天才」。