勞動部勞動力發展署北分署發生職場霸凌致死事故，但調查小組報告疑似搓湯圓，引爆輿論炸鍋。勞動部長何佩珊20日宣布請辭，連閣揆卓榮泰、總統賴清德都先後道歉；但被指為加害人的分署長謝宜容卻至今神隱，爭議不斷。國民黨立委陳菁徽指出，辦公室昨晚收到許多基層人員陳情，強調疾管署霸凌事件屬實，親眼見證主管當眾罵人是豬，逼迫員工不得不離職、調職、降職及退休，有許多人身心俱疲，尋求心理諮商。

「如果在家中看到一隻蟑螂，就表示這個家中有超過一百隻蟑螂！」陳菁徽今(21日)在臉書發文質疑，政府機關內的霸凌事件層出不窮，凸顯整個系統性的失能與失格，不但無法解決一個問題，反而接連爆出千千萬萬個問題。不只有勞動部，衛生福利部下的疾管署也驚爆出職場霸凌，而且不只是疾管署整備組組長是土皇帝，還有底下的科長、簡技也都是霸凌集團的一員！

陳菁徽提到，就在昨天(20日)傍晚，辦公室接連收到許多基層人員的陳情，包含紙本陳情信件，也有人直接致電辦公室，強調在網路上指稱疾管署的霸凌事件都是屬實的，親眼見證主管當眾罵人是豬，逼迫員工不得不離職、調職、降職及退休。

「嚴以律人，寬以待己！」陳菁徽指出，主管自己卻在上班期間，網購、打屁、聊是非、爽休假、爽出國、下班時間一到拍拍屁股走人，結果同仁工作多卻不能報加班，案子無解、業務永遠做不完、難休假、身心俱疲、有許多人尋求心理諮商。

她強調，令人痛心的是，陳情信者甚至揚言，難道要在疾管署大樓自戕，好喚醒對於公務職場霸凌的重視？她要求衛福部成立調查小組務必公平且納入外部專業人員之外，原本署內的代表絕對不能又出現與當事人有特殊關係，一定要將遭遇霸凌的情形如實反應，嚴重懲處，以昭公信。

陳菁徽直呼，莫讓調查成為二次壓迫，這個社會承擔不起再一起無聲的抗議與悲劇。

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