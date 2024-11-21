世界棒球12強超級循環賽於今日（21日）在東京巨蛋展開。晚間地主隊日本隊迎戰美國隊。美國隊派出擁有20年大聯盟資歷的資深投手希爾（Rich Hill ）打頭陣，日本隊則派出中日龍的投手髙橋宏斗擔綱先發。比賽進行至5局下半時，美國隊暫以1比3落後日本隊，比賽來到7局下半，小園海斗一支3分炮，再度取得3分，直到8局下，一支外野安打，還有一隻2分炮，讓日本隊再進分，直到九局上美國隊還是沒有進分，美日大戰最終以9比1結束賽事。

美國隊在五局上打出全壘打，當時首先得到1分，沒想到下半局被反超。（WBSC提供）

賽事在前4局雙方均無建樹，直到5局上半，日本隊派上隅田知一郎中繼投球，而後美國隊的D.湯普森（Darrell Thompson）揮出一支陽春全壘打，率先拿下分數。儘管後續美國隊遭遇亂流，仍順利解決後2名打席。

5局下半輪到日本隊進攻，牧秀悟滾地球出局，但隨後源田壯亮的安打和佐野惠太的外野滾地球，讓日本隊保有一二壘有人局面，坂倉將吾選到兩壞後，美國隊的投手湯普森投出第三個壞球。此時疑因暗號傳達問題，捕手奧克（Chris Okey）用跨步擋球被擊中右腿內側，面露痛苦表情，而後坂倉擊出一記右外野安打成功得分追平，二三壘仍有殘壘，使得美國隊不得不換上投手。

回到比賽進行中，美國隊推出佛農（Austin Vernon）試圖挽回局面，但日本擊出右內滾，一壘手成功接到球後回傳本壘阻殺，完成2出局。隨後，小園海斗擊出一支三壘安打清壘，讓日本隊逆轉領先，比數為3比1，而後辰己涼介遭到三振，日本攻勢宣告結束。

日本隊7局下再度發動攻勢，美國隊換米爾斯（Zane MILLS）接替投球，面對桑原將志一來就丟觸身球，一二壘有人，小園海斗擊出右外野三分炮，幫助日本以6：1擴大領先優勢。日本8局下，因為前幾名打者觸身球，加上打出安打，共再添3分，包括小園海斗的右外野2分炮，他單場3安猛打賞，包括雙響砲，一人就獨拿7打點，日本以9：1領先美國。