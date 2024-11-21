今年金鐘獎得到「綜藝節目主持人獎」、「迷你劇集女配角獎」的苗可麗，在曾國城、大霈主持的民視、八大《我的成長》分享人生經歷。她過去在八點檔中的犀利、連環罵功讓人印象深刻，她應眾人要求在錄影現場對曾國城飆罵，硬底子的她說來就來，當她罵完時也嚇得趕緊跟曾國城下跪，可愛舉動讓全場笑聲不斷，而被她罵傻的曾國城則哭笑不得、說不出話。

苗可麗內心最珍惜也最愧疚的，就是年邁的父母跟遠在英國念書的女兒，忙於工作的她，自認不是好女兒跟好媽媽。她先前在醫院照顧83歲媽媽時，對著一旁的空氣，集中注意力的要旁邊的不好能量退散。

她也分享，自己生完女兒才剛滿月就獨自北上工作，直到前陣子才特別空出20天在英國陪伴留學的女兒，「這可能是女兒這一生擁有媽媽最長的一段時間」，想到懂事的女兒從小就缺乏她的陪伴，接下來又要一個人面對未知的未來，她忍不住眼眶泛紅。

苗可麗（右）表演飆罵功力，讓曾國城哭笑不得。（民視提供）

不同於戲劇上罵人兇悍的「公車萍」，苗可麗的童年時期可以說是傻、憨、呆，自認從小邏輯跟人家不一樣的她，覺得考倒數很好，「去跨年不是都要倒數？」所以當她求學期間考了倒數第2名時，還引以為傲的在親戚面前大聲炫耀，事後因此挨了爸爸的一頓揍。

她後來因為學科不好被送去音樂班，在校學拉小提琴、卻不知道回家要練習，導致上課拉出的音像是「殺鴨」，被老師狠狠賞巴掌；參加合唱團則不知道要背歌詞，總是在台上空對嘴，天兵的她甚至語出驚人表示：「練琴跟讀書從來沒人跟我說，回家要練習」，讓製作人忍不住問「苗可麗是怎麼平安長大的」。

她國中時，情竇初開的喜歡校草也談了純純的初戀，還幫同學偷偷遞情書給喜歡的男生，沒想到收到回信卻引起校內太妹的忌妒，被多人圍住罵：「妳很騷喔？」呆萌的苗可麗當下居然思考後回嘴：「我沒有啊。」讓太妹氣到恐嚇要她離校草遠一點，不然就要「出入注意人身安全」，思考異於常人的她事後還跟對方說謝謝。

戀愛腦的她不愛讀書，15歲就發片出道，她為了當偶像堅持唱國語歌，結果作秀時卻屢被要求唱閩南語，自認偶像夢碎的她跟蔡振南學唱歌，被要求憋氣、爬大肚山甚至吹汽球，含著淚苦練肺活量，沒想到唱片成績普普一直未有知名度。

後來經朋友介紹到戲劇圈，第一句對白只有生小孩慘叫的「啊」，一直不受重視的她在2002年以「公車萍」一角爆紅，嘗到走紅滋味。節目短劇演出她當年在等紅燈時，被路人第一次認出的經典畫面，苗可麗感性的說：「我怎麼看到這一幕就開始想哭了。」

苗可麗說，節目中的短劇完整的演出她的人生，鉅細靡遺的程度讓她很想將來放在告別式上給親友們看。她為此很認真的詢問製作人李慧蘭，「到時候影片可以借我嗎？」，一句話又哭又笑卻也點出她樂觀豁達的個性。