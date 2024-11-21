世界12強棒球賽進入四強賽，中華隊成功挺進東京巨蛋，「樂天女孩」的嘎琳一結束台北大巨蛋的應援，立刻跟團長Rina、若潼自費飛往東京，繼續為中華隊加油。嘎琳光來回機票就花費2萬4元，但仍止不住熱血沸騰的心情：「雖然機票比平常貴很多，但就是想幫中華隊加油，一確定前進東京，我就立刻買機票，感覺還是相對便宜些。」

嘎琳與Rina入住東京巨蛋附近酒店，期待近距離見證中華隊的國際賽表現，她難掩激動地表示：「第一次應援國際賽，真的超緊張又興奮！中華隊一定會打出很好的成績，我們一起前進東京！」一抵達東京，心中都是日本美食的她，已經規劃好犒賞之旅，「昨天吃了拉麵，日本美食很多，特別想要吃日本和牛。」

中華隊今（21日）在東京巨蛋迎戰委內瑞拉，嘎琳穿著藍色球衣搭配「Chinese Taipei」法批，完美呼應中華隊配色。她分享這次台下應援的特別感受：「之前在大巨蛋是站在台上工作，主要是帶動氣氛；但這次台下應援，可以專心看球，和球迷一起在外野加油，真的很感動，感受到團結一心的熱血！」她也說，比賽前的國旗歌更是讓她激動不已，直呼有滿滿的感動。

嘎琳擁有充滿仙氣的外型。（圖／嘎琳IG）

嘎琳和Rina在觀賽期間被拍到登上東京巨蛋的看板，瞬間成為球迷們的焦點，大家紛紛拍照留念，直呼：「真的有在大巨蛋的感覺。」而在台灣，另一位CT Amaze成員的樂天女孩孟潔，將於23日在桃園市政府參加應援活動，與台灣球迷共同為中華隊加油。