新北市三重22歲林姓男子，因在未滿20歲之前，交通違規多達76次，加上違反防疫規定、持有K他命香菸，遭裁處罰鍰總額達29萬5900元，案經法務部行政執行署新北分署囑託地政機關查封其繼承之持分房產後，林母擔心祖產不保，才趕緊到場代為繳清所有款項。

據了解，林男在2021年7月間，曾聚集10人攜帶刀械到新北市淡水區與他人談判，因時值疫情期間，林男違反不得於室外聚集10人以上的防疫規定，遭裁處6萬元罰鍰；同年10月又在北市士林區被警方查獲持有K菸，又遭裁罰2萬元。

另外，林男在2021年1月到10月之間，交通違規62次、2022年7月至11月交通違規14次，包含未戴安全帽、無照駕駛、騎車使用手機、違規停車、闖紅燈以及其他各類違規，合計達76次，裁罰總額達29萬5900元，更誇張的是他在2022年11月20日凌晨，短短9分鐘內違規高達5次，完全是交通法規為無物，宛若「行動炸彈」流竄街頭。

上訴案件於去年4月間陸續移送新北分署執行，不過因為林男後來因案入監服刑，扣押其監獄保管金無著，但查出他因「遺囑繼承」三重房應有部分2分之1，新北分署於7月囑託地政機關就其繼承之房產辦理查封登記，雖林母曾於7、8、9月代繳共2萬400元，直到接獲查封通知，才知兒子積欠巨額罰鍰，為避免未來又有其他案件遭移送執行，只好代為一次繳清。

新北分署呼籲民眾應遵守道路交通安全規則，切勿無照駕駛及交通違規，以免危及道路交通安全，並應遠離毒品，切忌逞兇鬥狠，以免害人害己又破財，且危害治安，萬一違規遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰，或辦理分期繳納，以免遭受強制執行。