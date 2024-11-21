泰國台灣形象展活動以泰拳表演強力展開，外貿協會董事長黃志芳(中)穿柔道服出場比劃。(王玉樹攝)

外貿協會前第六度舉辦泰國「2024台灣形象展」，涵蓋智慧製造、循環經濟及智慧醫療等170家台灣企業，進駐曼谷的詩麗吉王后國家會議中心。其中醫療智慧家數翻倍，展示AI智慧病床、AI骨鬆檢測軟硬體技術，是進軍東南亞最大一次。外貿協會粗估此次形象展，至少也有5000萬美元以上商機。

形象展活動以泰拳表演強力展開，外貿協會董事長黃志芳還穿柔道服出場比劃，為兩國合作階序幕。泰方有工業區管理局、投資促進委員會東、部經濟走廊辦公室等官員出席，我方有駐泰代表處大使張俊福、泰國台商總會長陳漢川等，來賓包含產官學界。

泰國台灣形象展主打主五大主軸——智慧製造、智慧醫療、循環經濟、智慧樂活及文化與觀光，170家廠商共設置220個攤位。這也是泰國台灣形象展自2018年首辦以來，第六度辦展。

為何持續到泰國辦形象展？黃志芳說，泰國是東南亞家裡二大經濟體，國民所得也將近8000美元。大家都知道泰國是觀光醫療大國，很多全世界從歐美、中東、亞洲的觀光客，到當地從事渡假健診、美容。本次展覽特別聚焦智慧製造與智慧醫療，依照過去舉辦經驗，這次泰國台灣展也是超過5000萬美金以上。

其中智慧醫療產業的參展企業數量較去年翻倍，黃志芳說明，現場展出AI智慧病房等尖端技術，把最新的人工智慧技術用在遠端檢測。這次醫療廠商來了幾十家，規模應該是在今年所有新南向中最多。很少有國家的自動性產業是像台灣這麼強的，台灣可以好好運用的優勢。