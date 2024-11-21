39歲女星李毓芬過去和宋米秦、郭雪芙一起組成女團「Dream Girls」，曾是不少人心中童年女神。郭雪芙在戲劇圈發展，宋米秦近期推出新單曲回歸，相比之下李毓芬卻很少出現在大眾視野，讓粉絲想當好奇她的近況，19日李毓芬久違更新社群，曬出素顏居家照，曝光39歲真實狀態。

李毓芬2022年曾推出歌曲〈再見公主〉在YT獲得1.7億超狂點閱，IG追蹤人數更是超越天王周杰倫，擁有超高人氣，不過私底下她卻相當低調，社群上更是鮮少更新動態，19日李毓芬罕見在IG曝光私人近照，更素顏出現在鏡頭前，照片中她拿著手機自拍，戴著時下流行的書呆子眼鏡，穿著蕾絲小背心，搭配休閒運動棉褲，展現出傲人上圍和小露側腰，微肉身形相當性感。

李毓芬曬出私服照。（圖／翻攝自leeyufen IG）

事實上，「Dream Girls」解散後，李毓芬和宋米秦依舊保持良好互動，還當宋米秦女兒的乾媽，近來宋米秦睽違10年發新單曲〈燈火〉，出席活動時，被問到李毓芬近況，她大方透露李毓芬在進修自己、用心準備作品中，被問到對方感情狀態，是不是已經偷偷結婚時，宋米秦也替好友澄清：「還沒，她還是單身。」