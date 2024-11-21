勞動部勞發署北分署驚傳一名公務員疑遭分署長謝宜容職場霸凌，選擇在辦公室輕生，勞動部昨（20日）召開考績會將分署長謝宜容記兩大過免職。總統賴清德、行政院長卓榮泰、勞動部長何佩珊也為此道歉。前立委沈富雄認為，這兩天民進黨內部一定快速的做了民調，才緊急處理這件事。

沈富雄今(21日)在《暐瀚觀點》節目中表示，勞動部這件事情，很容易讓人家想起洪仲丘事件，洪仲丘事件是軍人，這個是公務員，這一點有類似的地方，如果是一般公司行號員工的輕生案子，沒有那麼嚴重，這是公務員，而且是在勞動部。

沈富雄指出，第一時間點，謝宜容的上司長官，也就是部長的處理，有點拖拖拉拉，但是這兩天民進黨內部一定快速的做了民調，曉得這個不處理不行，所以部長兩三次的發言，第二次比第一次螺絲鎖得緊，第三次比第二次更緊，第一次沒這麼緊，也許他們認為這樣就可以了，後來曉得不行，就愈來愈緊。

主持人黃暐瀚問到，總統、院長都道歉，然後部長也請辭，這樣就能把這個事情止血嗎？沈富雄回應表示，第一次拿滅火器是有效的，讓謝宜容免職送懲戒，然後再經過以後的司法程序，民間社會若要吵，恐怕也比較不容易吵得起來，他覺得這個是夠的。

沈富雄接著表示，總統、閣揆兩個人一起道歉，而且那麼快，他覺得這是有效的。但這麼一個事件，給民進黨的警惕，不是單一事件的影響，而是民進黨的統治基礎，是脆弱的，經不起風吹草動，而每一個個別事件開始，都不曉得這個是大的、還是小的，到底嚴重、還是不嚴重，很難料。

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