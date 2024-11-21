王思佳的媽媽布蘭妮近日與資深媒體人許聖梅、諮商心理師許庭韶、游嵥彥律師、資深婚顧Vivi在謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，討論「長輩這些『症頭』讓人受不了！霸道、固執恐傷婚姻害自己」。

布蘭妮坦言，自己有固執的時候，母女2人有時也會起爭執，「像王思佳坐月子時，要她穿襪子不要打赤腳、洗頭要在浴室裡吹乾再出來，這都很合理，但還是被嫌囉唆。」

她也分享，跟晚輩之間只要是合理的要求都可接受，親子間一定要能溝通、不要嘔氣，「我前陣子每天喝2杯全糖珍奶，結果跟思佳在西門町逛街時暈倒，還驚動救護車，之後她在YT上要我公開道歉說對不起我錯了，為了身體健康從今以後只點無糖或都只喝白開水」，自知理虧的她提醒長輩們不要倚老賣老、要多溝通。

資深婚顧Vivi分享曾在婚宴上碰過的趣事，像是有的婆婆準備的禮服比新娘華麗、拍照時硬要卡C位、最後還堅持一起送客，讓新人哭笑不得但也無法抱怨。身為長輩代表的布蘭妮笑說：「我女兒結婚時我換三套，還COPY女兒的白紗樣式，只是我換成藍色的再加件罩衫。」她說自己原本還打算要穿白色禮服跟先生跳舞，結果王思佳氣得跳腳說：「我都沒跟我老公跳舞了，妳跳什麼！」布蘭妮在節目中聽完Vivi分享的婚宴奇聞，忍不住向女兒喊話：「妳媽媽我都沒那麼殘忍，已經很好了，還一直埋怨我婚禮上換三套禮服，害我被酸民罵。」

談到婆媳相處，曾為人媳婦的布蘭妮過去被婆婆提醒，在家不要穿得太清涼、早上不要睡太晚，她現在成為婆婆後反而不敢訂家規，「我們家是媳婦幫我訂家規，先講好不跟長輩住、不會煮飯，我都ok，只要她們不做犯法的事，婚姻美滿就好。」

《震震有詞》每周一至周五晚間10點在高點綜合台播出。