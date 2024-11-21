宋偉恩在大愛《血拾人生》為了如實飾演血癌患者，把頭髮全部剃光，如實呈現治療過程的樣貌，21日出席媒體茶敘，他和黃薇渟現場抽血為骨髓捐贈建檔，完成有意義的事。他飾演的血癌患者已辭世，演出時一直覺得本尊在旁陪伴，入戲到差點走不出來，後來出國散心慢慢走出來。

他的體重維持在84公斤，為了拍「朱頤」角色化療時的狀態，刻意瘦了至少10公斤，前一檔恰好住在家鄉台中，吃媽媽準備的水煮餐，花蓮拍戲時就騎飛輪、準備高蛋白代餐。

宋偉恩殺青後半年進去錄音室配音，很擔心沒辦法完成半年前的情緒，因為抽離角色很久，沒想到一進去就掉入情緒，後期的口白，要更疏離客觀，但看到影片，一個人關在錄音室哭得一塌糊塗，很期待戲上檔，可以讓更多人看到，有很多血癌病患需要更多人幫忙。

宋偉恩暴瘦10KG走不出角色，覺得去世的本尊在旁陪伴。（大愛提供）

黃薇渟受訪時哽咽表示，拍攝前自己處於一個對任何事都無感的人，彷彿行屍走肉，接戲後感受本尊病友發自內心的關心問候，大為感動，慢慢找回自己生活的溫度。今現場驗血建檔時，文件要填寫4個聯絡人，「我是獨生女，除了父母外，填了2個朋友，一瞬間很想哭，原來這些朋友對我那麼重要。」她也突然意識到，做這件事很有意義，因為生病的人一定也有這麼愛他們的朋友。