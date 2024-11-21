奇美醫院引進新式心房顫動脈衝場消融電燒手術，降低術後併發症風險，安全性也提升了。（曹婷婷攝）

台南一名20多歲「高胖男」，平時很少運動，因平日常感到心悸而就醫，驚覺自己竟有心房顫動問題；奇美醫院心臟血管內科主治醫師李威杰表示，國人飲食西化、少運動、抽菸喝酒等造成心房顫動有年輕化趨勢，他提醒，一旦「心房顫動」上身，中風機率是正常人3至5倍，心臟衰竭、失智症風險也會增加。

奇美醫院心臟血管內科主治醫師李威杰表示，國人飲食西化、少運動、抽菸喝酒等，使得心房顫動有年輕化趨勢。（曹婷婷攝）

李威杰說，「心房顫動」是最常見的心房心律不整，目前仍以5、60 歲居多，但現在也有年輕化趨勢，時下智慧性穿戴監測裝置普遍，若民眾運動後有感覺心臟莫名其妙地「小鹿亂跳」，有類似心律不整或心律異常的情況發生，就要多加留意，很多年輕患者或高血壓患者，等到中風才發現自己竟有心房顫動，就來不及了，變好的機率也會變低。

「能早期發現對這個疾病控制會較好」，他說，早期電燒甚至可做到完全停藥，門診就遇過有4、50歲患者，在健身房騎腳踏車時，發現自己比同齡的人還喘、心臟加速、心悸，覺得奇怪而就醫，早一步察覺自己有心房顫動問題。

他也分享，傳統心房顫動電燒手術可能影響肺靜脈周圍的正常組織，手術時間長，也增加併發症發生機會，目前已有新式脈衝場消融電燒模式，提升安全性，也降低術後併發症風險。他說，目前這項手術費用目前仍為自費，預計明年可進入健保自付差額。