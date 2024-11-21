明年（2025）1月25日，夜空將上演罕見的行星連珠（planetary alignment），為天文迷與占星愛好者帶來一場宇宙奇觀。屆時水星、金星、火星、木星與土星將出現在同一片天空中，雖不會完美排成直線，但這種排列將營造出宛如宇宙舞蹈的奇幻景象，而且肉眼可見。

據《印度時報》（Times of India）21日報導，行星連珠並不常見，古代文化曾賦予此現象重大意義，認為它象徵重要轉變或時刻。在占星學中，這次的行星連珠被視為行星能量的倍增狀態：水星帶來深刻對話，金星象徵愛與美，火星充滿熱情，木星象徵智慧與擴展，而土星則強調紀律與堅韌，這些能量交織，激發對個人與集體未來的省思。

從科學角度看，行星連珠是由於太陽系行星公轉周期不同，從地球視角偶爾形成的視覺現象。此次特殊之處在於它肉眼可見，無需望遠鏡，只需一雙好奇的眼睛便能欣賞。

日落後不久，觀測者即可欣賞這場天文奇觀。金星與木星將以最明亮的光芒作為指引，火星獨特的紅色更為夜空增添一抹熱烈色彩。

無論是占星學迷的觀點，或純粹的科學奇蹟，1月25日的行星連珠提醒我們宇宙的浩瀚與神秘，在這無垠的天幕下尋得片刻驚嘆與啟發。