大陸男星王寶強在《人在囧途》、《唐人街探案》中的搞笑演出深植人心，後來自導自演電影《八角籠中》在去（2023）年收獲票房超過22億人民幣（約新台幣99億元），怎料21日卻爆出涉嫌詐欺，合作單位指控他未依承諾給予票房分潤，讓此事件立刻登上微博熱搜。對此，王寶強也透過工作室回應了。

大陸狗仔「江小宴」21日在微博表示，王寶強電影的合作單位「恩波格鬥俱樂部」已完成報案作業，並在警局外拍攝影片指控王寶強涉嫌詐騙，聲稱俱樂部為協助拍電影，導致俱樂部的經營雪上加霜，迫於無奈才決定尋求法律協助。

王寶強遭爆欠款1.1億，當事人已報案處理。（圖／微博 江小宴）

另外，有知情人士也透露，俱樂部與王寶強合作了長達5年，從前期籌備到後期宣傳都全力支持，總共投入數百萬（約新台幣450萬元）的成本，且王寶強承諾給予俱樂部5％票房分成，亦即1.1億人民幣（約新台幣5億元）。怎料電影結束後，王寶強竟對俱樂部不理不睬，至今未支付俱樂部任何報酬，讓俱樂部認為遭詐騙。

消息曝光後，「王寶強被舉報涉嫌詐欺」的關鍵字立刻登上微博熱搜，不過有不少網友指出該指控有漏洞，「百萬的投入就想分得1.1億的票房，頂多利潤的百分之五啊」、「票房分成都是要簽合約的，直接拿出合約來吧」，也有網友力挺王寶強不會做出此事，「還在搞他？不成功又換了一招」、「就是欺負老實人，一個被經紀人詐騙又被前妻索賠的人，繳稅都要借錢怎麼可能詐騙」、「我相信寶強哥，請不要再坑他了」、「既然報警了，就讓警察解決吧」。對此，王寶強工作室也出面回應，「白紙黑字簽訂的分文不差，承諾過的幫助也從未食言。無愧於心，也絕不負信任，我們靜待法律結果」。

王寶強工作室回應該指控。（圖／微博 王寶強工作室）

王寶強先前才因同部電影爆發「慈善人設」翻車的疑雲，他為了鼓勵片中小演員，每天會支付1000人民幣（約新台幣4500元）的片酬，拍了幾個月共支出15萬（約新台幣67萬元），但小演員事後卻坦言遭硬逼減重，晚餐加料也沒有實現，就連小演員的學校校長也出面發聲：「他管個X，他吹XX外面」，整起事件令人看了一頭霧水。