國際刑事法院ICC，正式以涉嫌「戰爭罪、反人類罪」對以色列總理納坦亞胡(Benjamin Netanyahu)、前國防部長葛朗特(Yoav Gallant)，以及哈瑪斯領導馬斯里(Ibrahim Al-Masri)發出逮捕令。

路透社報導，早在今年5 月20 日，國際刑事法院的檢察官卡里姆汗(Karim Khan)已經對以色列、哈瑪斯領導層起訴，並發出逮捕令；而今天國際刑事法院第一預審分庭的三名法官，一致同意危害人類罪和戰爭罪的指控，發出法院逮捕令。

然而，國際刑事法院同時表示「以色列並不需要接受該法院的管轄權」。

很快，以色列政府表示拒絕接受海牙法院的管轄，並否認在加薩犯下戰爭罪。另外，以色列聲稱，ICC對哈瑪斯首領馬斯里的逮捕令沒有什麼意義，因為他已死在以色列的空襲，他另一個名字是戴夫(Mohammed Deif)，哈瑪斯既沒有證實，也沒有否認這一點。