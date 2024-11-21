努力工作固然重要，但如果能命中帶財，自帶富貴命，提早退休，相信也是不少人的夢想。威力彩在10月28日開出6.31億元頭獎之後，頭獎已經連續6期槓龜。台彩表示，本期（11／21）威力彩頭獎仍保證2億元。最新獎號已經出爐，是否有天生富貴命的彩迷能抱回大獎，趕快來看看！

威力彩今（21日）晚開出第113000094期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為08、12、13、16、18、27，第二區中獎號碼為06。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。