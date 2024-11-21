勞動部勞動力發展署北分署發生職場霸凌致死案，輿論炸鍋，被指為加害人的分署長謝宜容至今神隱，還被質疑從科長破格提拔，爭議不斷。最強菜農林佳新PO出農業部公文，台農發推薦農業部的簡任技正借調到台農發擔任法人董事代表，並得推選為董事長，直呼「升分署長算什麼？」

林佳新今(21日)發文直呼，科長都可以去農業部控制的公司當董事長，1年領4、5百萬的薪水，科長升上去當分署長算什麼？看看農業部以前講的國家隊，以前是國際行銷大師當董事長還沒話講，現在過了幾年，變成原本農業部的科長當董事長，「年薪4、5百萬的基層公務員？厲害吧！」

只見林佳新PO的公文中提到「貴公司因業務需要，擬推薦本部唐簡任技正淑華至台農發股份有限公司擔任法人董事代表並得推選為董事長一案...」

粉專「高雄林小姐」也轉發此貼文，直呼：「哇靠，科長可以去當董事長！民進黨總是讓人大開眼界！其他公務人員都嚇傻了吧？」

網友表示「全都是酬庸」、「沒有什麼事情是民進黨幹不出來的」、「在民進黨眼中，專業只是個名詞，選對人站對邊才是硬實力」、「塔綠班就是權和錢的保證」、「這九年災難還有什都不會的當局長咧」、「難怪余天氣瘋了」、「民進黨只會酬庸挖空國家」、「這是坐直昇機啊」。

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