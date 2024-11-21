由於東北風持續影響，明（22）日桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區易有較大雨勢，竹苗地區及中南部山區偶有零星降雨，北部、東北部整天氣溫約18到23度。氣象署表示，下周三（27日）東北季風再增強或大陸冷氣團南下，北部、東北部低溫15度，下周四（28日）北部及東北部下探13度低溫。

氣象署分析未來降雨趨勢。（氣象署提供）

氣象署指出，明天桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有較大雨勢，竹苗地區及中南部山區偶有零星降雨，中南部地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；溫度方面，北部、東北部整天氣溫約18到23度，感受濕涼，花東地區約20至26度，中南部地區約19至28度，日夜溫差較大，馬祖整天氣溫為16到18度，金門18到21度，澎湖21到23度。

氣象署分析未來溫度變化。（氣象署提供）

氣象署說明，周六（23日）基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、花東地區有零星降雨，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚涼；下周日、下周一（24日、25日）東北季風減弱，基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，大台北、東部及東南部地區有零星短暫雨，各地氣溫逐漸回升。

下周二（26日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區零星降雨，北部及東北部天氣轉涼；下周三東北季風再增強或大陸冷氣團南下，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，各地氣溫下降，中部以北低溫下探15度；下周四東北季風或大陸冷氣團影響，東半部地區零星降雨，各地天氣偏冷，北部、東北部低溫下探15度。