岳女的丈夫向當地紀委檢舉並公開了兩人之間的聊天紀錄，揭示了兩人關係的隱秘真相。（翻攝微博）

岳女在聊天紀錄中明言自己已經安裝了避孕環，並向段男提出「就一回，試試不？」、「敢不敢」等。（翻攝微博）

大陸四川巴中市巴州區近日爆發一宗令人震驚的官員出軌醜聞！事件起源於當地一名33歲岳姓女幹部在2024年中青年幹部培訓期間，與一名下轄鄉鎮的段姓男幹部發生婚外情。該事件曝光後，岳女的丈夫向當地紀委檢舉並公開了兩人之間的聊天紀錄，揭示了兩人關係的隱秘真相。

據悉，岳女在聊天紀錄中明言自己已經安裝了避孕環，並向段男提出「就一回，試試不？」、「敢不敢」等，男方則回以「我覺得我膽小」、「這種不敢」、「有東西我就敢」等，明顯女方提議「無套」出軌。女方更進一步稱讚男方年輕貌美，兩人的對話充斥著暧昧和挑逗。

事件的爆發引起當地社會的廣泛關注，對於兩名公職人員的道德行為與職業操守提出質疑。段男的身份曝光後，被證實其結婚不到一年，而岳女則育有兩個孩子。事件引發了公眾對官員私人生活及道德責任的強烈關切。

11月19日，《現代快報》報導稱，段男已因該事件被免職，巴州區紀委已介入調查。隨後，記者致電段男所在的鄉鎮政府辦公室詢問詳情，但對方僅表示「請以官方通報為準」，並掛斷了電話。

而岳女所在單位的值班人員表示，會將情況上報給領導作回應。而中共巴中市委宣傳部的工作人員也表示，將對此事件進行核實，並會在後續提供進一步回應。

目前，當地相關部門仍未對外透露更多調查細節。隨著事件的持續發酵，巴中市政府的反應也備受關注，社會對此事的後續處理寄予高度關切。此事件不僅暴露出當地官員在工作期間的不當行為，也引發了人們對公職人員道德操守與監督機制的深思。