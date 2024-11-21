標榜「台灣珍珠奶茶創始店」的翰林茶館昨（20）日發出公告，由於台南文化店租約到期，最後營業日為12月1日，這也是繼新光三越西門店停業後，又一個門市收攤。翰林茶館表示，未來台南民眾還可以蒞臨赤崁店或南紡店。

翰林茶館在臉書發文表示，台南文化店由於租約到期，營運將到12月1日為止，感謝消費者長期以來的支持與愛護，也歡迎老主顧繼續到赤崁店或南紡店，將會秉持一貫品質服務。

翰林茶館還強調，衷心感謝大家這二十年來的支持與厚愛，也誠摯邀請各位老朋友抓緊最後機會，帶上親朋好友一同來文化店品味美食、共享時光，「我們將繼續在其他分店努力，持續為茶粉們帶來最美味的佳餚！」

從台南發家的翰林茶館，除了招牌珍珠奶茶外，也有將觸角伸向內用餐飲店，名氣相當大。過去也為了爭取「台灣珍珠奶茶創始者」和台中發家的春水堂打了10年官司，最後法院判定該飲料是新型產品，並非專利，所有店家都可以調製，最後和平落幕。