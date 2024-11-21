美國各州政府辦事處協會今日舉行酒會，外交部北美司長指出，美國各州在台已設立24個辦事處，顯示美國在中央層級以下與台灣交流合作密切。此外，美國也是去年台灣對外投資最大國，而在電腦與電子製造業更是在1年就翻了7倍成長。

外交部晚間與美國各州政府辦事處協會（ASOA）合辦酒會，ASOA會長嚴樹芬、外交部北美司長王良玉、美國在台協會（AIT）商務組商務官柯思遠（Christian Kaschil）等出席。

王良玉致詞感嘆，在工作中最令人振奮、有回饋的事就是看到與美國在中央層級以下建立關係，她提到ASOA在強化台灣與美國各州經濟關係的重要性。目前美國各州在台設有23個辦事處，再加上關島，都是見證台美合作的例子。

王良玉提到，隨著全球供應鏈重組，台美連結穩定擴大，去年美國就是台灣對外投資佔比最高的國家，佔總核備金額近42％，尤其台灣在美國電腦與電子製造的投資，在短短1年內就成長7倍。

柯思遠則提到，今年美國各州在台有24個辦事處，幾乎是美國州數的一半，美方也致力促進科技合作與供應鏈整合，他並以今年9月來台的26家美國無人機公司等數個經貿團為例，顯然美方正在找尋可信賴的夥伴。