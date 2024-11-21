美國國會中國問題特別委員會周三（20日）與華府智庫兵棋推演中共武力犯台。兵推評估，台海兩岸發生衝突後，共軍將包圍台灣，美方無法對台派兵增援，台灣必須至少撐4個星期，美軍才可能以海空馳援或支援彈藥。

中央社周四報導，美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on the Chinese Communist Party）周三與華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）合作進行兵棋推演簡報。CSIS專家坎西恩（Mark Cancian）說明，台灣防守優勢在於地形多山、沿海兩側平原狹窄，「佔領不易」。

除了地形優點，坎西恩說，台灣的首都位於台北，大部分工業與軍事力量也集中於北部，這給北京造成「艱難的抉擇」。共軍可能選擇從台灣北部入侵，直面台灣實際防禦力量，但這個進攻選擇很靠近台北；另一個選擇則是從南部下手，登陸相對容易，但「必須一路朝北與全島兵力交戰」。

坎西恩指出，倘若共軍先攻台灣南部，必須設法把部隊送上岸，還得迅速占領港口或機場，這段過程美國與日本有可能競相擊沉共軍兩棲艦艇，阻斷共軍後援，「大多數兵推的結果是，我方獲勝，但代價非常高昂」。倘若共軍先在南台灣取得穩固的據點，後續戰局發展可能與第二次世界大戰的義大利類似，共軍與台灣部隊「一條條河川、一座座山嶺」對戰。

如果共軍選擇從北部開打，坎西恩表示，由於台灣防禦主力位於北部，模擬結果顯示「最終會在台北外圍發生一場大戰」，對於共軍而言，攻下台北的難度「棘手」（tough）。

坎西恩強調，本次兵推的重要經驗之一是反艦飛彈的價值。他認為，往後幾年美方支援台灣最有效的手段就是「對台灣提供500枚魚叉飛彈」。反艦飛彈可以安置於台灣，裝載於移動式發射台，可以擊中射程之內的共軍船隻，無須派遣美軍到台灣。另一大重點在於：「一旦開戰，美國就不可能對台派遣部隊或增援。由於共軍將包圍台灣，美國「至少3到4個星期之內」無法對台灣提供海空支援。因此，不論戰爭從哪裡開始，台灣獲得美方支援之前，至少得撐過戰爭開打的「頭1個月甚至頭2個月」。