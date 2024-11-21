勞動部勞發署北分署員工疑遭職場霸凌輕生事件越演越烈，被點名的北分署署長謝宜容被記兩大過免職。對此，前立委郭正亮21日就表示，「何佩珊怕謝宜容完全可以理解，她後面就只有柯建銘，謝宜容的後面是許銘春，謝宜容就是許銘春本來辦公室的專員，然後直升到分署長，這坦白講非常不尋常」，引發討論。

郭正亮21日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「何佩珊到最後也說停職，你就知道她有多怕謝宜容，她不敢講免職，因為公務員停職隨時可以恢復，不會影響到她在任公務員，免職就不能恢復了，這有差別」，郭正亮接著說，「何佩珊怕她完全可以理解，她後面就只有柯建銘，謝宜容的後面是許銘春，許銘春後面是陳菊，雖然她可以否認，但別人不會這樣理解」。

郭正亮指出，「謝宜容就是許銘春本來辦公室的專員，然後直升到分署長，這坦白講非常不尋常，她就是許銘春帶的」，郭正亮直呼，「而且現在新北檢已經介入了，這裡有幾個問題，我認為謝宜容為什麼這麼晚才道歉？並不是她不想道歉，而是她的法律責任她還沒有搞清楚，所以事實上是在等律師那個報告」。

郭正亮最後也說，「不要以為是道歉聲明，是律師聲明，那聲明寫得很長有12點，謝宜容是在等這個，因為律師聲明出來之後他所有的問題才有辦法回答，她才知道要用什麼方式回答」。

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