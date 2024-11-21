有騎士發現路口停1輛打著雙黃燈的小貨車，他憂有行人要通過便減速，果然，就有女行人在等待過馬路。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

視線被遮住時當然要放慢！有騎士日前騎車行經新北市樹林區文化街與日新街口時，因路口號誌是閃黃燈，且有輛小貨車閃著雙黃燈違停，他擔憂斑馬線上有行人變減速慢行，果然，斑馬線上有女行人在等待通過馬路，於是他便停下機車禮讓先過；對此，網友也表示「違停後面真的常有意外」、「停等行人給個讚」。

Youtube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享網友投稿行車紀錄器影像，拍攝地點位於新北市樹林區文化街與日新街口，有騎士騎乘於文化街上時，發現1輛閃著雙黃燈小貨車停在前方路口，由於該路段號誌是閃黃燈，不過騎士仍於路口斑馬線前減速，果然，有女行人遭到違停小貨車擋住視線，於是騎士停下禮讓女行人先過後才往前騎行離開；對此該頻道也在寫下「當視線出現死角，請減速慢行注意四周」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「這就是微罪」、「貨車停在這位置，差到極點」、「違停後面真的常有意外」、「視線被遮住時當然要放慢，以免後面有其他人事物」、「後面就是急診了，不怕」、「停等行人給個讚，不像路權猴只會『我直行耶』之術，無號誌路口行經行穿線不減速，出車禍再來跟違停仔手牽手一起當共同肇事人」。