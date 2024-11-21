大陸國台辦主任宋濤21日在江蘇省南通市會見台灣機械工業同業公會理事長莊大立一行。宋濤表示，大陸會持續不斷的增進台灣同胞的福祉政策和制度保障，推動兩岸的融合發展，助力台灣同胞參與中國式現代化建設，也幫助台灣同胞率先分享中國式現代化建設的機遇和成果。莊大立則期盼大陸正在力推的以舊換新政策，能多考慮採用台灣的機械設備。

宋濤表示，20日下午參加了在蘇州的台商座談會，21日上午前往台資製造業企業產業鏈供應鏈對接會的現場了解狀況後，感受到兩岸產業鏈對接的熱情，也感受到兩岸企業家加強合作的意願。台灣機械行業的公會交流，在推進兩岸交流合作當中，做了很多的努力和貢獻，他對此表示高度贊賞。

宋濤表示，中共二十屆三中全會提出了360多項的改革措施，就推進中國式現代化建設擘畫藍圖。大陸會不斷發展落實好中共總書記習近平關於對台工作的指示和中共二十屆三中全會的精神，持續不斷的增進台灣同胞的福祉政策和制度保障，推動兩岸的融合發展，助力台灣同胞參與中國式現代化的建設，也幫助台灣同胞率先分享中國式現代化建設的機遇和成果。

宋濤強調，大陸一定始終堅持一個中國原則的九二共識，堅決反對台獨分裂和外來勢力干涉，與台灣同胞一起增進兩岸的交流合作，推動兩岸關係融合發展，推進祖國的統一進程，來共同實現中華民族偉大復興的中國夢。

莊大立表示，兩岸機械工業的技術交流從2004年就已開始，以往每年都會舉辦，前幾年因為新冠疫情的原因中斷，改由網路視訊舉行。今年是剛好疫情之後，第一次的面對面實體交流，今年可以赴陸參加，大家都很高興。

莊大立表示，台灣和大陸的機械交流已經存在了非常久的時間，大陸產業界有很多公司、很多工廠都對台灣生產的設備非常熟悉，使用起來也駕輕就熟。大陸日前公布了刺激經濟的政策，包括擴大設備更新、以舊換新等項目，對企業也給予補貼，希望對台商也有鼓勵措施，給台商一些機會。

台灣機械工業同業公會由理事長莊大立率團，團員包括祕書長許文通、副理事長林奕傑、常務理事蕭文龍、常務監事張市育、大陸經貿專委會會長藍敏雄、工具機業專業委員會會長王陳鴻、上海聯絡處主任委員胡展飛等人。

陸方出席官員包括：大陸國台辦主任宋濤、國台辦秘書局局長王冰、國台辦新聞局局長陳斌華、國台辦經濟局局長彭慶恩、宋濤秘書范廣進、國台辦經濟局四級調研員田粲、江蘇省台辦主任練月琴、江蘇省台辦副主任郭玉振、南通市市委副書記、市長張彤。