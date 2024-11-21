屏東縣潮州鎮公所自製的文創月曆，因有獨特吉祥話造成民眾瘋搶蒐集，今年一次印6000份，首發1000份將於26日在鎮長辦公室發送。（謝佳潾攝）

由屏東縣潮州鎮公所發放的文創月曆，深受鄉親喜愛，去年印3000份還不夠發，最後加印1500份，因此2025年的月曆直接印6000份，首發1000份將於26日在鎮長辦公室發送，而民眾關注的獨特吉祥話「埊龍福聚潮」搶先掀起話題，大家見到古字紛紛笑稱長知識。

潮州鎮公所從2019年推出生肖文創月曆後，因內頁照片漂亮加上自創的獨特吉祥話，每年都吸引民眾瘋搶，年年都處於供不應求的狀態，去年印至3000份還不夠發，最後又追印1500份，為此，公所決定今年一次印6000份，以滿足更多民眾的需求。

潮州鎮公所主任祕書王建元指出，文創月曆會大受歡迎，主要與公所積極推動在地觀光有關係，近年公所積極透過自製文創品行銷潮州，不僅有效帶動地方觀光，更養成民眾蒐集文創品的習慣，因為每項文創品都富含在地故事與意義，如詢問度極高的月曆就是如此。

王建元表示，月曆的照片不僅是漂亮，更是從大潮祭攝影比賽百餘張作品中、精心挑選出的經典照，每張照片都是民眾對潮州的愛，而自創的吉祥話也因全台獨有讓民眾認為有蒐集的價值，連他鄉鎮的民眾也在詢問。

王建元笑稱，每年的吉祥話都是他的嘔心瀝血之作，他要求自己一定要把潮州與生肖融入吉祥話中，因此從鼠年到龍年，大家每年都很期待他的「文學造詣」，而明年是蛇年，鄉親們更是好奇他能寫出什麼來。

王建元大筆一揮，寫下了「埊龍福聚潮」，王建元說，倒著念「潮聚福龍埊」也很好聽，而埊是地的古字，老一輩的會稱蛇為地龍。不少民眾看到「埊」字後不禁笑說，沒想到看月曆也能長知識，整個素質都提高了。

潮州鎮公所表示，首發1000份將於26日在鎮長辦公室發送，之後視活動再發送，若再供不應求，仍會考慮要不要加印。