新竹市警察局警察涉嫌包庇賭博電玩案，21日首開庭，退警陸秋煌、阮豐進、新竹市議會祕書彭學雷、竹市府員工孫麗惠4人均認罪，開庭時間約1小時即結束，眾人僅對檢方調查金額有意見。

新竹地檢署上月初偵結起訴，認劉姓電玩業者找來多名警察入股當護身符，從2021年10月間起招募彭武賢、陸秋煌、阮豐進、宋瑞展、彭武賢等警察，各自以不同暱稱擔任股東共同參與經營，分別投資各電子遊戲場並每月按各電子遊戲場營收分配紅利。

整起案件牽涉包括業者、警察、市府員工等多達17人，新竹地檢署辦案團隊歷時3年蒐證，並展開3次大規模搜索，指揮百餘名調查員及新竹市警局人員，對涉案相關被告證人共百餘人訊問調查，破獲本案並扣押犯罪所得12億2484萬8700元。

起訴書指出，業者在疫情期間考量生意受影響，於是以賭博電玩方式吸引賭客，但又怕遭查緝，於是拉攏警察以提前知悉查緝排程，因此以插股分紅方式邀請陸秋煌、阮豐進、彭學雷等人加入。另又得知彭學雷配偶孫麗惠擔任工商科職員，負責新竹市轄內電子遊戲場聯合稽查排班業務，遂透過彭學雷向孫麗惠打探稽查電子遊戲場訊息。

新竹地檢依意圖營利供給賭博場所及聚眾賭博等罪嫌起訴陸秋煌、阮豐進、彭學雷，另依公務員洩漏關於中華民國國防以外應秘密之消息罪嫌起訴彭學雷、孫麗惠，4人21日均當庭認罪。