英國劍橋詞典宣布「manifest」（顯化）成為2024年度字彙，並將新增該詞的新定義。雖然這個字詞還滿老的，但它的用法卻因名人和網紅影響而產生變化，彷彿「manifest」的新意義被「顯化」了出來，中文意境上近乎於：心之所向進而心想事成，或者相信自己有能力實踐將某事成真，劍橋字典搜尋中獲13萬次的搜尋，同時也符合時代精神（Zeitgesit）所以獲選。而中文的「顯化」一詞近日以來則常見於財經理財、身心靈以及占卜算命之中。

據《英國廣播公司》（BBC）20日報導，傳統上manifest可作名詞或動詞使用，當名詞時是指船隻或飛機上的貨物清單；動詞則意為：「透過跡象或行為清楚表達」。但如今，「manifest」新增了一層含義：心之所向、心想事成。劍橋大學出版社將其定義為：「想像實現某事，並相信這種做法能提高目標實現的可能性。」

許多名人熱衷於「manifesting」（顯化），例如奧運選手、職業足球員及音樂家等。昨天（20）在桃園舉辦演唱會、聲勢如日中天的全球樂壇天后杜娃黎波（Dua Lipa）先前在表演中提到，她曾將這一刻寫進未來計畫中，堅信「心之所向會成為現實」。

然而，心理學家提醒，目前並無科學證據證明「展現法則」能真正帶來財富、愛情或成功。劍橋大學社會心理學教授林登（Dr Sander van der Linden）指出，正面思考確實帶來某些好處，但僅憑「manifesting」無法保證目標實現。