今年南韓申請破產的企業創下歷史新高，據南韓法院統計，截至10月底，企業破產宣告件數達1380件，較去年同期激增27.7%，更已超越去年全年1302件的破產申請紀錄，創下歷史新高。

據韓媒《亞洲日報》報導，大韓商工會議所在今年6月至10月期間針對破產企業進行的分析中發現，批發零售業占比最高，達39.6%，其次為製造業（22.2%）、資訊通信業（11.5%）和建築業（9.5%）。分析指出，在高利率、高物價與低成長的多重壓力下，內需企業與中小型外銷企業首當其衝。

儘管今年以來半導體與汽車等產業出口回溫，但中小型企業卻表示完全感受不到景氣復甦。其實大型企業的狀況也不容樂觀，部分企業陷入嚴重營運困境，開始關閉工廠或調整組織架構。

《東亞日報》採訪時就發現，京畿平澤、華城市一帶，最近關門的工廠不在少數。有企業甚至直言，「抱著只能活過今年的心態堅持著」。

然而明年的情況也不太樂觀。國際貨幣基金（IMF）20日下調了今明2年的南韓經濟成長率預測。今年從2.5%下修至2.2%，明年從2.2%下調至2.0%。

南韓中央大學經濟學教授柳德縣（音譯）呼籲，南韓政府應當實施擴大內需的策略，「疫情期間獲得政府金融支持的企業，目前面臨嚴峻經營困境」。