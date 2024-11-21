勞動力發展署北分署公務員輕生案越演越烈，雖然總統賴清德、行政院長卓榮泰相繼道歉，公布相關懲處，不過涉及霸凌的分署長謝宜容發出道歉聲明、律師聲明後，卻再度引爆網友怒火。據媒體報導，吳姓公務員母親淚控霸凌行為惡毒、太過分，如今沒什麼好說的，「還我們一個清白，不要讓我們被冤枉就好」。

勞動部19日公布輕生案調查報告，認定分署長謝宜容管理方式及情緒控管確有不當，以至於造成其他同仁被施予職場霸凌的感受霸凌，但並非吳姓公務員輕生主因；謝宜容20日發布道歉聲明，為造成同仁們受挫受傷並承受重大身心壓力道歉，但以勞動部行政調查報告為據，稱同仁身故事件與自身領導管理無關。

據《壹電視》報導，吳母今日表示，自己育有5名子女，「我從小都不曾打過他們，大家都是我的寶貝孩子」，怒批霸凌行為惡毒，「太過分了，政府怎麼會這樣做，我可憐的孩子，我叫他不要做了，我們家又不是沒飯吃，給人家這樣虐待」。吳母強調，如今她沒什麼好說的，「還我們一個清白，不要讓我們被冤枉就好」。

另外針對外傳當時使用輪椅運屍，新北消防署回應，屍僵尚不完全符合明顯死亡定義，且當下吳男仍有餘溫，加上同事轉達家屬也希望先行送醫，因此仍照流程進行急救送醫。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。