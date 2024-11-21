偶像男團選秀節目《SCOOL》的人氣選手林子宸，19日遭到前女友在網路上控訴劈腿，還疑似拍下與小三的性愛片，讓觀眾、粉絲都相當錯愕。為此，就有網友搬出該節目導師婁峻碩的感情金句，感嘆「林子宸要好好學！」

林子宸醜聞事件爆發後，話題瞬間攻佔各大社群平台，讓不少粉絲、觀眾好失望。就有網友無意間想到歌手婁峻碩，過去受訪時的金句：「我不可能會為了這些小情小愛，去毀掉我的工作，所以我是不可能出軌的。」並大讚是「男性教科書」。

底下網友紛紛留言感嘆：「林子宸要好好學」、「婁峻碩真的是很優質的藝人」、「婁是真的很愛惜羽毛，也很珍惜凡凡」、「演藝圈男德典範」、「林子宸真的要加油⋯」、「明明兩個老師都在，怎麼就學錯人呢。」

婁峻碩和焦凡凡感情穩定，論及婚嫁。（圖／fan0914fan Instagram）

婁峻碩2年前接受《ETtoday星光雲》時提到，因曾被劈腿而心痛過，所以很珍惜和焦凡凡的感情。他也強調，自己是很愛惜羽毛的人，能得到現今的演藝成就和地位，「我覺得很得來不易！」

婁峻碩表示，有次曾對焦凡凡說：「妳知道我是一個工作狂吧！我熱愛我的工作，那妳知道我，我不可能會為了這些小情小愛，去毀掉我的工作，所以我是不可能出軌的。」霸氣又浪漫的金句，在當時造成旋風，讓許多歌迷好羨慕。

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