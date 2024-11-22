據《京城教育圈》報導，這兩年，有個穩定的「鐵飯碗」成了許多人的選擇。越來越多的留學生也將目光鎖定在「定向選調」這條穩定的大道上。近日，北京官方發佈的一則公告，打碎了不少留學生的「考公」夢：北京市2025年定向選調不招收留學生。

每年，北京都有大量高中生、大學生出國留學，在這則公告和未來職業考量面前，許多家庭和學生在出國留學、高中、甚至初中的升學路徑規劃上，可能還需要再重新評估一番。

北京這份官方公告 打碎了留學生的「考公夢」

近日，《北京市2025年度定向選調和「優培計劃」招聘應屆優秀大學畢業生公告》發佈，對比2024年招聘公告，2025年北京的定向選調和優培計劃對留學生不太友好。

公告顯示，定向選調和「優培計劃」招聘對象包括北京大學等43所「雙一流」建設高校和北京交通大學等25所高校「雙一流」建設學科應屆優秀大學畢業生。

「優培計劃」招聘對象還包括：北京工業大學等20所北京市屬高校高精尖學科應屆優秀大學畢業生；2024年8月1日至2025年7月31日期間取得世界排名前100名的國（境）外院校（以2024年軟科世界大學學術排名為準）研究生學歷學位、學制1年及以上、未落實工作單位，且本科階段在「優培計劃」面向的國（境）內相關學校（學科）就讀的留學回國人員。

與2024年度的招聘公告相比，最明顯的變化是，留學生不再具備北京市定向選調的報考資格，僅可報考北京市「優培計劃」。

這裡解釋一下「定向選調」和「優培計劃」的區別：定向選調是一種特殊公務員選拔方式，屬公務員編制；優培計劃招聘單位主要是市屬企事業單位，屬於事業編制。

在「優培計劃」招聘中，對留學生報名資格也有明確界定：留學生在正式就業前取得學位的時間由兩年縮短為一年，也就是僅限當年應屆畢業生報考；留學生本科必須在大陸國內43所雙一流高校或25所高校的「雙一流學科」畢業，同時，碩士學歷要來自海外知名院校（世界前100的國（境）外高校）。

也就是說，即使是事業編制的「優培計劃」，此次也只面向那些擁有國內「雙一流」本科背景、同時在世界頂尖高校攻讀碩士的留學生。

就業壓力不樂觀 留學生找工作變天了

作為大陸全國的風向標城市，北京在培養體制內精英時，第一次明確要求外國留學生的大學必須是大陸國內重點高校，國外大學不被接受。這意味著，留學再次被以特殊的方式宣告了c／p值的降低，留學生找工作變天了。

隨著經濟不斷發展，加上20多年以來的高校擴招，導致大學生就業競爭越來越激烈，而就業市場的競爭，又讓上好大學這件事變得愈發重要。於是，出國留學成為一些家庭為孩子爭取更高學歷、排名更靠前的大學的另一種途徑。

大陸國內學歷內卷之下，留學生回國就業形勢也不再像以往那般順利。

疫情後，海外留學生回流趨勢更強。據《2023海外留學人才就業報告》統計，約84％留學生畢業後打算回國就業，回流人數再次創下新高。

留學生回國後的就業市場變得越來越擁擠，他們面臨的是與大陸國內大學超過1000萬畢業生同台競爭的局面，留學生群體大降薪，就業壓力不容樂觀。

越來越多的家長在不同的社交平台上發帖表示，幾百萬的留學費用花出去，最後孩子回國工作月薪幾千，大呼不值得。

這樣的背景下，留學所能帶來的視野拓寬和人生經歷豐富的價值，雖然仍然存在，但在實際的經濟和職業考量面前，許多家庭和學生不得不重新評估這一選擇。

當然，出國留學不僅是一次教育投資，更是一次對個人成長髮展和職業規劃的重大考驗，如果不是將留學僅視為鍍金的手段，不是只為獲得一個證書，而是認真思考自己的發展方向，通過留學經歷實現自己在專業和學術上的突破，拓展自己的視野，找到適合自己的新方向，那麼，留學依然是個人成長中一個不錯的加油站。

c／p值降低 家長還要不要送孩子出國？

留學生回國發展不樂觀，「套利空間」越來越小，對於北京學生及家庭來說，這不僅影響著留學歸來的就業，還影響著高中甚至是初中升學的選擇和規劃。

北京每年有大量學生選擇出國留學，據統計，北京地區每年約有7000名高中畢業生選擇出國留學，其中超過55％學生選擇美國作為首選目的地。

基於出國留學的需求，使得大陸國內高中國際部、國際學校不斷湧現。2024年，北京新增了6所國際化學校，是新建國際學校最多的城市。

目前，北京大約有120多所國際學校，還有20多所公立學校開設了國際部，這些國際化學校和公辦學校的國際部，為不準備參加大陸國內高考（大學聯考）、計劃海外升學的學生量身定制課程，幫助學生更好地適應海外學習環境，也解決部分非京籍子女升學問題。

在北京，根據規定，非京籍子女在京就讀九年義務教育需要滿足四證要求，準備齊全，孩子在北京有學籍，可以順利讀完小學和初中，多數孩子不能在北京參加中高考，可能就要面臨選擇。

這群孩子要麼回原籍上高中，要麼北京找私立學校借讀，高考再返回原籍。還有一大部分家庭選擇進北京的國際化學校，尋求出國留學這條路。

不管選擇哪條路，一般在孩子小學五六年級，非京籍家庭都會提前為孩子規劃升學出路，以便大學或大學畢業後重返北京，一家團聚。但看了北京的這則公告，許多家庭可能得重新評估下孩子的升學規劃了。

目前，僅從大陸國內工作機會看，985本科＋TOP100留學碩士＞普通本科＋43所國內碩士＞留學本科＋留學碩士。

也有專業人士分析，留學「套利空間」越來越小，勢必再次把中產都「逼回」高考這條路上。

不過，雖然部分地區對留學生考公考編設置了限制，但回國考公、考編並非留學生的唯一出路。在經濟條件允許的情況下，讓孩子走出去，接受不一樣的文化，接受不一樣的教育理念與學習方式，看到更多元的世界，探索不一樣的可能性，這仍不失為一條好出路。