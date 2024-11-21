勞動部勞動力發展署北分署公務員輕生，致分署長謝宜容職場霸凌事件延燒，行政院也檢討各部會職場霸凌事件。國民黨立委徐巧芯今在立法院質詢時爆料，曾有霸凌紀錄的調查局前新竹市調站主任林維成，被調離主管職後至今仍有霸凌行為，但卻還被圈選為輔導員，傳出要高升副處長，調查局1500人的群組都在罵，請法務部重啟調查。對此，調查局晚間澄清，林維成已於2022年因霸凌事件，調職航業調查處祕書，調查局並對他記過一次行政處分，同時責成駐區督察持續追蹤林維成後續言行。至於林維成將調升副處長一事，純屬「網路謠傳」。

徐巧芯表示，近期接獲調查局同仁反應，有感受到許多霸凌事件，最早在2022年，時任新竹調查站主任林維成，也就是當初把與前新竹市長林智堅有論文抄襲糾紛的調查官余正煌考績打乙等的那位主任，在調查局內部的主管職場霸凌自評中，遭同仁指控：「自己愛應酬又不想被外人當細漢，就凹同仁幫忙開車擋酒」、「喝醉酒後會去騷擾值日官，辱罵副主任、辱罵據點，平日辱罵幹部為樂」。

徐巧芯甚至爆料林維成2021年餐敘時因為值日官沒有把他排在主桌，深夜怒將調查官與副主任叫去辱罵，從晚間九點罵到隔日凌晨三點，還曾經有打架的紀錄，但也不了了之。法務部長鄭銘謙回應，該案督察處有主動立案調查，林維成的確有不適任的情形，已調離主管職務，至於人目前在哪裡「要去查一下」、「我再去了解」。

調查局今晚發出新聞稿表示，調查局於2022年間獲悉林維成霸凌事件後積極調查，迅速對林員不當行為，調派其他單位祕書職務，並作出行政懲處記過一次之處分，同時責成駐區督察持續追蹤該員後續言行。至於有關林維成將調升副處長一事，純屬網路謠傳。

調查局表示，調查局為建構職場健康友善環境及避免員工身心遭受不法侵害，使同仁安心投入工作，對於職場霸凌案件相當重視，如有違反相關規定必定究責重懲。