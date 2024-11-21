中國大陸最北方的黑龍江省，傳出野生東北虎傷人事件，襲擊了兩名男子，其中一人傷勢嚴重到必須接受緊急手術。一段監控拍攝到老虎撞壞住家鐵門，並朝男子衝來畫面，所幸這名男子躲避及時。

NBC報導，事件發生在黑龍江省勃利縣，當地官員在聲明中表示，週一晚間，一名村民左手被咬。根據官方媒體報道，男子傷勢嚴重，需要4小時的手術以避免截肢。

事件發生後，黑龍江省森林草原局召開緊急會議，確認是東北虎襲擊事件。官方聲明稱，鑑於勃利縣不是老虎的主要棲息地，與會者一致認為，該事件需要「特別關注和加強風險防範」。現已派出一個專門工作小組，協助當地政府處理這起事件，也就是尋找老虎的行蹤，可能將其驅逐到較遠地區。

CCTV footage from a farm in northern China shows the moment a wild Siberian tiger gives a farmer the fright of his life after ramming into his gate.p pic.twitter.com/iif65zoLZD — 👑 SHAIKH 👑 (@azharfru1) November 21, 2024

東北虎又叫西伯利亞虎，是世界上最大的貓科動物，體重可達300公斤，體長近3.3公尺。這種瀕臨滅絕的大型貓科動物，原產於中國東北部和俄羅斯，生活在山區、森林和河谷中。

老虎出沒絕非傳聞，一段家用監控捕捉老虎的兇猛。影片中，一個農家院子的鐵門外突然跑過一隻大型動物。此時，一名老大爺剛好從房屋內走進院子，有人大聲提醒「來了只老虎」。他走到門邊觀察，老虎卻突然從遠處沖過來，撞向大門，老大爺慌忙跑向屋子。原本以為院子還有鐵門保護，卻沒想到老虎一撞就把門給撞門了。

老大爺回憶：「當時出去一看，老虎突然就奔我來。我把大門一關，想著這是鐵門，牠進不來，結果老虎一扒就開。我那時怕極了，趕緊跑。」

「幸好，老虎撲完大門以後也跑了。」

目前尚不清楚傷人、破門的兩起事件，是否涉及同一隻老虎。

東北虎豹國家公園在聲明中表示，在黑龍江省，任何被野生東北虎傷害的人都有資格獲得國家賠償。但是，事件發生的村莊，距離囼家公園超過180公里，因此不屬於公園管理範圍。

據大陸國家林業和草原局稱，保護工作有所成效，使野生虎的數量在6年內從 27 隻增加到 70 隻。今年1月至6月，人類活動區共發現17隻東北虎，去年前11個月為19隻。