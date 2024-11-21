46歲楊謹華在Netflix影集《影后》中飾演過氣大明星周凡，播出後話題不斷掀起追劇熱潮，楊謹華一舉一動也備受粉絲關注。近日她寵粉更新貼文，曬出私下健身素顏美照，赤裸狀態震驚大批粉絲。

楊謹華近日透過IG更新一系列近況，其中也大方公開幾張私照，畫面中可見她身穿灰色運動背心，一頭俏麗短髮隨意披散，零濾鏡近距離鏡頭拍攝下，她剛運動完臉部肌膚白裡透紅，素顏皮膚狀態平滑緊緻沒有一絲瑕疵，看上去整個人容光煥發。

楊謹華素顏零瑕疵狀態，震驚大批粉絲。（圖／翻攝自楊謹華 IG）

另一張全身照中，楊謹華搭配白色棉褲，對鏡自拍秀出零贅肉手臂及小蠻腰，可見平時努力運動的成果；此外，她也曬出平時沒有工作時，外出放鬆的愜意時光，穿上運動鞋，打扮休閒在路邊鏡子前隨意拍下影片，生圖狀態一雙逆天美腿全都露。

貼文曝光後，也引發許多網友圍觀誇讚：「美女都頂得住原相機」、「好美，根本少女」、「好漂亮好喜歡」、「美女請多多分享美麗瞬間」、「姐你怎麼保養的，你太美啦」、「看完影后更喜歡妳了」、「好美，根本仙女」。