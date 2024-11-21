Big City遠東巨城HOKA每日一物，男Clifton 9 Wide路跑鞋，原價4880元、特價2440元，限量20雙。（遠東巨城提供）

Big City遠東巨城集雅舍LG 27吋StanbyME GO閨蜜機 樂Go版，原價2萬9900元、特價2萬6900元。（遠東巨城提供）

新竹Big City遠東巨城周年慶11／28至12／9日登場，挑戰12天30億元（含SOGO新竹店）。遠東巨城展現超強集客力，今年完成逾800坪的改裝工程，並持續導入桃竹苗獨家品牌，包括1F「HOKA」、「National Geographic Apparel」進駐後，完美呈現跨越全齡的時尚運動風格；專業寶寶瑜珈按摩品牌「Cocco Spa」以全台獨家概念店型登場，完整5F婦嬰幼兒版圖、坪效大幅提升。

另4F美食街和7F主題餐廳陸續開幕的13家獨特泰、韓、中、越、日、台菜系品牌滿足消費者味蕾，在巨城推動商品潮流年輕化、提供消費者多元選擇的策略下，維持每年25％換櫃率，1至10月整體業績相比去年成長4％，周年慶人氣買氣加持下將完成年度目標最後一塊拼圖，預期營收可再創新高。

而搭配年底交屋宅經濟發酵，家俱家飾、智能家電、視聽影音等成家系列商品需求大增，B1最齊全家電品牌「集雅社」，推出多款智能冰箱、AI洗衣機； B3 GAME休閒館「ROG Ally」高效能遊戲設備，買就送黑悟空最新遊戲；攝影與影音愛好者推薦B1「DJI」空拍機多款選擇等。

看準大新竹地區購買力，周年慶首日推出高消費回饋，累計50萬元、80萬元、120萬元即贈萬元電子購物券，各樓面滿千送百、指定業種滿額贈、平日加碼雙重送，17大銀行信用卡滿額禮、購物刷HAPPY GO Pay點數最高10倍送等。