中國近十多年來最受矚目的基礎建設非高速鐵路莫屬，也是中國足以傲視全球的進步象徵。不過外媒報導指出，這項中國歷史上規模最大的公共工程正面臨規劃不當的困境，逐漸成為一個巨大的錢坑，承運的中國高鐵集團債務已直逼破紀錄的1兆美元（約合新台幣33兆元）。

據《華爾街日報》報導，這個源於胡錦濤主政時期規劃的高鐵建設計劃全長超過1萬英里（1.6萬公里），如今中國高鐵長度即將超過3萬英里（4.8萬公里），成為全世界獨一無二的高速鐵路網。對許多中國民眾來說，這個龐大的鐵路網是中國最值得驕傲的進步象徵，因此高鐵列車也被命名為「復興號」，意寓實現「中國的偉大復興」。

不過這項超級大工程花費難以想像，僅過去5年已經投入超過5千億美元（約合台幣16.2兆元）興建高鐵，但由於營運效益低，全大陸的高只北京到上海段有收益，其餘全數處於虧損與嚴重虧損狀態，使得中國高鐵集團債務已直逼破紀錄的1兆美元。

報導說，中國近3萬英里的高鐵不但涵蓋80%以上大城市，已經足夠繞地球一圈，但是預計到2035年，高鐵里程還要再擴張近15000英里（24萬公里），耗資更達數千億美元。這種大規模的支出一直是中國經濟成長的特點，光基礎建設投資佔中國國內生產毛額高達42%，相對全球此一比例僅26%。

由於高鐵的成本遠高於傳統火車或巴士，許多經濟學家也認為傳統火車或巴士便足以滿足中國大部分地區的需求，而只有在人口稠密的地區，高鐵才具經濟意義。但現在中國高鐵路網已經逐漸延伸到傳統的農村地區，例如四川中部的富順縣，當地以農村為主，只有70萬人口並持續減少。該縣自2021年開通首個高鐵站後，目前在縣內及週邊地區65公里半徑內已至少有12個高鐵站，主要的富順車站內往往空無一人，旅客寥寥無幾。

陸媒《中國經營報》曾統計，全大陸至少有26個高鐵站在建成後荒廢，有些是從未開通，比如北京亦莊站，2008年建成後都沒開通，至今荒廢16年。另外像是海南儋州一個海頭小鎮，人口僅3萬多卻花550多萬美元打造一個高鐵站，落成後一直無法開通，因為海頭站每日客流量不足100人，一旦開通運營，儋州每年要補貼500萬元，才能填補虧損，類似案例不勝枚舉。

報導說，截至今年9月，大陸國家鐵路公司的負債已增至創紀錄的約8600億美元（合台幣26.7兆），由於已經資金短缺的地方政府被要求承擔新建設的大部分成本，因此高鐵擴建相關的總債務勢必更高，再加上隨時間拉長，維護成本也會增加。

報導表示，為了降低債務壓力，中國高鐵近年採取削減管理費用的措施，終於在去年有了4.6億美元利潤，但彌補不了2020年至2022年疫情期間虧損達250 億美元，值得注意的是，該公司去年的業績收益於一項超過10億美元的「其他收入」，這個項目通常是指國家補貼。