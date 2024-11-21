日媒指陸量子技術存在感日益凸出，公開專利數超越美國居首位。圖為本源量子的量子晶片生產線。（人民日報海外版）

《日本經濟新聞》中文網21日報導，在量子技術領域，中國大陸的存在感顯著上升。從可實現超高速計算的「量子電腦」公開專利數量來看，中國已超越美國，位居第一。

報導稱，中國企業異軍突起引發關注。今年1月6日，由安徽省合肥市本源量子計算科技（合肥）股份有限公司（本源量子）研製中國第三代自主超導量子電腦「本源悟空」上線運行，並向全球用戶限時免費開放。

「本源悟空」的大陸國產化率超過80％，搭載了中國首條量子晶片生產線上生產的72計算比特量子晶片、中國首套量子計算測控系統、中國首款量子電腦作業系統。

日媒指陸量子技術存在感日益凸出，公開專利數超越美國居首位。圖為本源量子工作人員測試量子電腦。（人民日報海外版）

這是中國量子算力首次大規模、長時間向全球開放，標誌著中國正式進入量子算力「可用」時代，也意味著中國自主超導量子電腦製造鏈已然「成鏈」。

截至10月底，「本源悟空」已為全球133個國家逾1500萬人次提供量子雲服務，完成27萬個量子運算任務。

總部位於東京的資訊分析公司VALUENEX，今年10月統計20世紀90年代以來，各企業和機構擁有的量子電腦公開專利數量，本源量子首次登頂。在上次（2020年）統計中，該公司排在第10位。2021年至2024年，本源量子新增了363項專利，超過同一時期美國IBM公司的212件。

如果按國別統計，中國累計擁有3217項相關專利，也超過了擁有2740項專利的美國。

報導指出，在本源量子公開專利中，論文數量最多的是有關控制量子電腦的軟體「量子作業系統」，其次是與量子晶片相關。

量子晶片是「量子計算大腦」，需要在接近絕對零度的極低溫環境中運行。本源量子公司表示，已成功自主研發出實現這種運行環境所需要的主要設備——稀釋制冷機。

在量子科技實際應用領域，中國同樣處於領先地位。量子加密通信被認為是一種在理論上難以被破解的加密技術，中國正加速走在該領域前茅。

報導稱，截至2024年8月，中國公開專利數量累計達到5544件，遠超美國的806件和日本的548件。在前十名機構中，有七家是中國的。

日本橫濱國立大學的堀切智之教授說：「值得關注的是（位列第17名的）中國科技大學。該校正為各企業和研究所培養人才」。率領中科大研究團隊的潘建偉教授在中國被稱為「量子之父」。

中國在量子科技的實際應用領域也領先於其他國家。通過「墨子」號量子通信衛星仲介，中國建成了一條從北京經由合肥再到上海全長2000多公里的量子通信幹線。

根據美國波士頓諮詢集團預測，量子電腦將在2040年前催生4500億至8500億美元經濟效益。