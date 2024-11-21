禁得好？大陸有位穿著藍白條紋的男子，時常出沒各地車展，由於男子不用手機拍攝，而是用「眼睛紀錄一切」，他直盯正妹車模眼神不亂飄，一夕爆紅的他被網友封為「條紋哥」，因此，只要有條紋哥出現的地方，不僅會有車模互動，甚至還有圍觀民眾拿手機拍攝、開直播。

據《瀟湘晨報》報導，在各地許多車展上，時常看到一位穿著藍白條紋T恤的男子頻現身，並以「凝視」的方式直盯車展女模特，眼神不亂飄，隨著男子直盯車模的影片在網上陸續曝光，該男子一夕爆紅，也被網友封為「條紋哥」，後來只有有條紋哥出現的地方，便會有車模和他互動，不僅引起圍觀民眾猛拍攝，還有民眾把握機會當場開起直播。

大陸有位「條紋哥」因直盯車模眼神不亂飄，在網路上一夕爆紅。（圖／翻攝自微博）

對此，大陸紡織品商業協會下屬的商業模特兒委員會發文指出，由於條紋哥的行為是低俗炒作，嚴重違背時尚產業的高雅格調，與公序良俗原則，因此規勸模特兒不要配合，另外，該委員會也證實，條紋哥以平台封號。

對此，不少網友表示「終於做出正確的決策了，這種人也能做網紅的話，模仿的人就多了」、「這次要支持，實在太低俗了」、「大快人心」、「掌聲響起來」、「禁得好」、「標準的擺拍+惡俗流量炒作，平台本身就應該抵制，而不是先極力推，然後出問題了再封鎖」。