勞動部勞動力發展署分署長謝宜容涉及職場霸凌，引發各界譁然。前立委郭正亮表示，謝宜容家族是雲林的望族、老公是高科技產業的上游供應商，長期都跟綠營高層有相當的交情跟往來。

郭正亮21日在《亮話天下》節目中表示，現在還有人在追謝宜容背景，謝宜容家族是雲林的望族，是雲林傳產的工廠；老公則是高科技產業的上游供應商，在台灣跟海外有多家工廠，財力雄厚，目前在新北市有多家精密儀器公司，長期都跟綠營高層有相當的交情跟往來。

郭正亮接著表示，謝宜容是有背景的，很可能她有捐助綠營高層，這也不稀奇。因為老公那邊有人脈。謝宜容家境很好，早年就念了台北大學社會工作碩士，然後就進入台北市政府當社工，那時她的頂頭上市就是陳菊，陳菊是陳水扁時代的社會局長。

郭正亮質疑表示，謝宜容後來就一路往上走，在這過程當中，菊系的人會不認識她？這沒有人會相信。反正就是這樣一個多種關係，包括可能是金主、家族、跟民進黨高層認識的關係，又加上民進黨高雄市長初選亂成一團，疑黨內互打，所以我們才看到這件事情被爆料出來。

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